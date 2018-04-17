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Главарь ростовской ячейки ИГ* подорвался при задержании
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Главарь ростовской ячейки ИГ* подорвался при задержании
РИА Новости
15 минут назад
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Фото:
РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ГЛАВАРЬ ЯЧЕЙКИ СТОРОННИКОВ
ИГ
, ПЛАНИРОВАВШИХ ТЕРАКТЫ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
, ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПОГИБ ОТ ВЗРЫВА САМОДЕЛЬНОГО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА —
ФСБ
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России
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