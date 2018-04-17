До 10 лет лишения свободы грозит жителю Великого Устюга за хранение наркотиков

В Великом Устюге задержан 31-летний мужчина. У него обнаружили запрещенное вещество в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД , в ходе следствия в местную полицию поступила информация, что подозреваемый приобретает наркотики. Мужчину задержали на Советском проспекте. При осмотре его автомобиля следователи нашли 0,63 грамма порошка, который, как показала экспертиза, оказался синтетическим наркотиком. По словам наркомана, запрещенные вещества он приобрел для личного употребления.

В отношении устюжанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.