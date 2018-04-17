ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в Ростовской области 

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», которые планировали теракты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств. Об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"Вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство», которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области", — говорится в сообщении.
В ФСБ отметили, что в ходе спецоперации были задержаны трое членов группы. У них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующие террористическую деятельность.