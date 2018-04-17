Трое мужчин с ножом раздели молодого человека до трусов на Комсомольской площади

Столичная полиция раскрыла разбойное нападение на молодого человека в Красносельском районе, задержаны двое подозреваемых. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ночью 16 апреля в полицию с заявлением о разбое обратился безработный 19-летний приезжий из Воронежа. «Потерпевший заявил, что на Комсомольской площади рядом с универмагом „Московский“ трое неизвестных под угрозой ножа тобрали у него телефон iPhone 4, наручные часы, кошелек, а также сняли зимнюю куртку и штаны. Материальный ущерб составил 21,5 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.