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В Апшеронске полицейский унес домой 119 патронов
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Апшеронске полицейский унес домой 119 патронов 

АиФ — Юг 49 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении специалиста группы тылового обеспечения тыла ОМВД России по Апшеронскому району. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов огнестрельного оружия.
По версии следствия, в марте 2018 года полицейский при подсчете боеприпасов в отделе полиции выявил их излишек. Опасаясь дисциплинарного взыскания и желая скрыть эти обстоятельства, сотрудник полиции перевез 119 патронов к нарезному огнестрельному оружию домой. При проведении обыска оперативными сотрудниками ФСБ по краю, которые действовали по поручению следователя СКР, это факт был установлен.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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