В Москве у пенсионерки из банковской ячейки украли 200 тыс. долларов

В полицию обратилась женщина 1958 года рождения с сообщение о краже из банка на улице Тверская, дом 8.

«В период с мая 2017 года до 14 марта 2018 года по указанному адресу неизвестный украл из банковской ячейки финансово-кредитной организации 200 тысяч долларов США, принадлежащих женщине. Материальный ущерб составил 12,28 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), добавил он.