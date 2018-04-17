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В Москве у пенсионерки из банковской ячейки украли 200 тыс. долларов
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Москве у пенсионерки из банковской ячейки украли 200 тыс. долларов 

РИАМО 49 минут назад
В центре Москвы неизвестный похитил валюту на 12,3 миллиона рублей из банковской ячейки, принадлежащей пожилой женщине, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
В полицию обратилась женщина 1958 года рождения с сообщение о краже из банка на улице Тверская, дом 8.
«В период с мая 2017 года до 14 марта 2018 года по указанному адресу неизвестный украл из банковской ячейки финансово-кредитной организации 200 тысяч долларов США, принадлежащих женщине. Материальный ущерб составил 12,28 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), добавил он.
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