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У бизнесмена украли иномарку в Москве
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У бизнесмена украли иномарку за 6,6 млн руб на западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Неизвестный в Москве украл у бизнесмена автомобиль Lexus LX570 стоимостью более 6,6 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже автомобиля по адресу: Москва, Олимпийская деревня, Мичуринский проспект, дом 1, корпус 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу Lexus LX570», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что материальный ущерб составил около 6,64 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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