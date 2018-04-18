У бизнесмена украли иномарку в Москве

У бизнесмена украли иномарку за 6,6 млн руб на западе Москвы

Неизвестный в Москве украл у бизнесмена автомобиль Lexus LX570 стоимостью более 6,6 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже автомобиля по адресу: Москва, Олимпийская деревня, Мичуринский проспект, дом 1, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу Lexus LX570», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил около 6,64 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.