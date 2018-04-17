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Пьяный пензенский автомобилист попался на взятке начальнику никольского отдела ГИБДД
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Пьяный пензенский автомобилист попался на взятке начальнику никольского отдела ГИБДД 

PNZdrive 46 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области 58-летний житель Никольска обвиняется в даче взятке начальнику местного отдела ГИБДД за повторную пьяную езду. В отношении мужчины СУ СКР возбудил уголовное дело.
По данным следствия, вечером 13 апреля нарушителя правил дорожного движения доставили в полицию за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Не стесняясь, мужчина передал начальнику отдела ГИБДД 30 тысяч рублей, чтобы он не отправлял материалы на него в отдел дознания полиции.
«Непосредственно после передачи денег противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
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