Пьяный пензенский автомобилист попался на взятке начальнику никольского отдела ГИБДД

По данным следствия, вечером 13 апреля нарушителя правил дорожного движения доставили в полицию за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Не стесняясь, мужчина передал начальнику отдела ГИБДД 30 тысяч рублей, чтобы он не отправлял материалы на него в отдел дознания полиции.