Бывший глава превысила свои должностные полномочия

Фото с ресурса gazetanga.ru В Александрове вынесен приговор бывшей главе Краснопламенского сельского поселения, которая признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием и судом установлено, что семь лет назад глава поселения нарушила требования жилищного законодательства, а именно передала муниципальную квартиру юристу администрации и заключила с ним договор социального найма. При этом глава знала, что на учете на право получения квартиры стоит семья, где на иждивении находилось пятеро детей, младшему из которых на тот момент было шесть лет, проживавших в аварийном доме, признанном непригодным для проживания.

Только по решению суда в конце декабря 2011 года администрация Александровского района обеспечила многодетную семью благоустроенным жильем. Тем временем, в 2015 году глава муниципального образования подписала документы о передаче двухкомнатной квартиры в собственность уже бывшего юриста администрации, что позволило ему оформить права и продать жилье третьим лицам.

В рамках уголовного дела действующий глава Краснопламенского сельского поселения заявил гражданский иск о возмещении стоимости утраченного муниципального жилья на сумму более 540 тысяч рублей.

Приговором Александровского городского суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также судом частично удовлетворен заявленный гражданский иск в интересах муниципального образования в размере 382 тысяч рублей.