Грабители украли у петербургских строителей один млн рублей, выделенных на зарплату

Пятеро неизвестных совершили разбойное нападение на строителей. Злоумышленники угрожали им пистолетом. Об этом 17 апреля сообщил сайт телеканала «Санкт‐Петербург» со ссылкой на региональный главк МВД

Преступление произошло накануне вечером на Ленинском проспекте, 16.

Грабители проникли в строительную бытовку, где находились двое прорабов с сумкой с одним миллионом рублей. Деньги должны были пойти на зарплату рабочим.

Угрожая пистолетом, преступники взяли деньги и скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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