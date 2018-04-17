В Севастополе будут судить экс-начальника отдела судебных приставов за игнорирование более 650 документов

СК Севастополя завершил расследование и передал в суд уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий экс-начальника отдела судебных приставов. Об этом сообщается на сайте следкома по Севастополю.

Следственный комитет России по городу Севастополю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Гагаринскому району УФССП по Севастополю. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1. ст. 286 УК РФ).

Следствие установило, что сотрудница УФССП, чтобы улучшить статистику деятельности отдела, создать видимость эффективности работы и снизить нагрузку на подчинённых, распорядилась не регистрировать в период с 1 марта по 15 декабря 2016 года входящие исполнительные документы, а значит, ничего по ним не делать. Всего было проигнорировано более 640 документов — постановления мировых судей о назначении административных наказаний, постановления комиссии по делам несовершеннолетних, постановления органов полиции об административных правонарушениях и другие.

Преступное указание бывшего начальника вызвало бездеятельность судебных приставов, что повлекло непоступление денежных средств в бюджет государства от взыскания штрафов и иных выплат организациям на общую сумму свыше 3,8 миллиона рублей.

Кроме того, лица, совершившие административные правонарушения и подвергнутые административному наказанию, никак за них не ответили.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.