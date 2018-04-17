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640 документов «мимо»: в Севастополе будут судить экс-главу отдела УФССП
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640 документов «мимо»: в Севастополе будут судить экс-главу отдела УФССП 

РИА Новости Крым 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе экс-начальник отдела судебных приставов предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Севастополю.
"Сотрудница УФССП, дабы улучшить статистические показатели отдела, придать видимость эффективности работы и снизить нагрузку на подчиненных, дала незаконное распоряжение — не регистрировать поступившие в период с 1 марта по 15 декабря 2016 года исполнительные документы, а, следовательно, не осуществлять по ним действия. Всего незарегистрированными и неисполненными оказалось свыше 640 документов", — сообщили в пресс-службе.
Среди них — постановления мировых судей о назначении административных наказаний, постановления комиссии по делам несовершеннолетних, постановления органов полиции об административных правонарушениях и другие. Неисполнение закона было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Совершение данного преступления повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства: не были достигнуты задачи, возложенные на судебных приставов, что повлекло не поступление денежных средств в бюджет государства от взыскания штрафов и иных выплат организациям на общую сумму свыше 3,8 млн рублей", — подчеркнули в Следкоме.
Кроме того, лица, совершившие административные правонарушения, не понесли установленной государством меры ответственности за совершенные действия.
По информации пресс-службы, следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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