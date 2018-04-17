640 документов «мимо»: в Севастополе будут судить экс-главу отдела УФССП

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апр — РИА Новости Крым . В Севастополе экс-начальник отдела судебных приставов предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Севастополю.

"Сотрудница УФССП, дабы улучшить статистические показатели отдела, придать видимость эффективности работы и снизить нагрузку на подчиненных, дала незаконное распоряжение — не регистрировать поступившие в период с 1 марта по 15 декабря 2016 года исполнительные документы, а, следовательно, не осуществлять по ним действия. Всего незарегистрированными и неисполненными оказалось свыше 640 документов", — сообщили в пресс-службе.

Среди них — постановления мировых судей о назначении административных наказаний, постановления комиссии по делам несовершеннолетних, постановления органов полиции об административных правонарушениях и другие. Неисполнение закона было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Совершение данного преступления повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства: не были достигнуты задачи, возложенные на судебных приставов, что повлекло не поступление денежных средств в бюджет государства от взыскания штрафов и иных выплат организациям на общую сумму свыше 3,8 млн рублей", — подчеркнули в Следкоме

Кроме того, лица, совершившие административные правонарушения, не понесли установленной государством меры ответственности за совершенные действия.

По информации пресс-службы, следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.