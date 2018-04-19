Адвокат: Новая мера пресечения поможет разгрузить СИЗО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой мере пресечения, который позволит судам назначать подозреваемым «запрет на определённые действия». Документ опубликован на сайте Кремля вечером 18 апреля. Согласно подписанному закону, подозреваемым в совершении преступления могут запретить общение с какими-то лицами, выход из помещения проживания. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации , сообщает «Газета.ру»

Адвокат Александр Карабанов в эфире НСН предположил, что подобная мера пресечения будет применяться, только если глава РФ обеспечит её исполнение.

«Такой закон когда-либо сложит в России правильную судебную практику, чтобы суды избирали меру пресечения, которая соответствует и тяжести совершённого преступления, и личности обвиняемого. В настоящий момент у нас есть меры пресечения, не связанные с лишением свободы, например, домашний арест. К сожалению, суды её не достаточно активно используют, и основной мерой пресечения по тяжким преступлениям является заключение под стражу. Нужно, чтобы президент через свои контролирующие министерства обеспечил исполнение этих мер пресечения, которые разгрузят изолятор временного содержания и будут соответствовать правильному применению закона», — считает адвокат.

Адвокат: Реформировать СИЗО не нужно, достаточно соблюдать законы По словам Александра Карабанова, проконтролировать исполнение запрета на определённые действия помогут технические средства.

«В последнее время в уголовно-исполнительном наказании применяются различные технические средства, в том числе слежения, поэтому большого труда это (контроль — НСН) не будет стоить. Такие меры могут быть обеспечены техническими средствами, которые уже есть у нас в оперативных службах», — заключил в эфире НСН Карабанов.

Стоит отметить, что срок действия запрета на «определённые действия» будет зависеть от тяжести преступления. Однако максимальный не превысит 36 месяцев, сообщает «Русская планета».