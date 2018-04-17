СК попросил помощи в поисках пропавшего в Воронежской области 17-летнего подростка 

По факту исчезновения Никиты Живоглазова возбудили уголовное дело. Воронежские следователи попросили помощи в розыске 17-летнего Никиты Живоглазова, сообщила пресс-служба управления СКР по региону во вторник, 17 апреля. Подросток ушёл из бобровской школы-интерната на улице Кирова в неизвестном направлении 13 марта. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту исчезновения Никиты следователи возбудили уголовное дело об убийстве. На вид Никите Живоглазову 16 лет. Подросток ростом 150-155 см, худощавого телосложения. У него короткие светлые волосы. Особая примета — тремор рук. В день исчезновения Никита был в тёмно-синей кофте со светлыми полосами на рукавах, синих джинсах, зимних чёрных кроссовках Nike. Следователи разыскивают подростка. Сотрудники СК и полицейские попросили жителей региона, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения Никиты Живоглазова, сообщить по телефонам: 8 951 864 29 09, 8 (47350) 4 22 55, 8 (47350) 4 10 02 и 02. Конфиденциальность гарантирована. Дарья Крымова