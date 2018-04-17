Полиция Башкирии задержала мошенницу, обманувшую 12-летнюю девочку

Полицейские Башкирии раскрыли мошенничество под видом снятия порчи, сообщает пресс-служба МВД республики.

Напомним, в начале текущего года в Уфе аферистка, напугав 12-летнюю дочку хозяйки квартиры порчей, наложенной на маму, выманила у ребёнка украшения на 350 тысяч рублей.

Оперативники вышли на след подозреваемой. Мошенницей оказалась 40-летняя жительница Курской области . Сейчас женщина арестована. Она признала свою вину.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистке грозит до 6 лет лишения свободы.