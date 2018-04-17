Полиция Башкирии задержала мошенницу, обманувшую 12-летнюю девочку 

Полицейские Башкирии раскрыли мошенничество под видом снятия порчи, сообщает пресс-служба МВД республики.
Напомним, в начале текущего года в Уфе аферистка, напугав 12-летнюю дочку хозяйки квартиры порчей, наложенной на маму, выманила у ребёнка украшения на 350 тысяч рублей.
Оперативники вышли на след подозреваемой. Мошенницей оказалась 40-летняя жительница Курской области. Сейчас женщина арестована. Она признала свою вину.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистке грозит до 6 лет лишения свободы.