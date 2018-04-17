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Полиция Башкирии задержала мошенницу, обманувшую 12-летнюю девочку
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Полиция Башкирии задержала мошенницу, обманувшую 12-летнюю девочку 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Полицейские Башкирии раскрыли мошенничество под видом снятия порчи, сообщает пресс-служба МВД республики.
Напомним, в начале текущего года в Уфе аферистка, напугав 12-летнюю дочку хозяйки квартиры порчей, наложенной на маму, выманила у ребёнка украшения на 350 тысяч рублей.
Оперативники вышли на след подозреваемой. Мошенницей оказалась 40-летняя жительница Курской области. Сейчас женщина арестована. Она признала свою вину.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистке грозит до 6 лет лишения свободы.
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