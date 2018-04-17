Ещё
Франция намерена завершить расследование дела Керимова до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Франция намерена завершить расследование дела Керимова до конца года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Франция намерена завершить расследование дела российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова до конца года, речи о политических мотивах нет, заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.
"Со слов прокурора, они будут всесторонне расследовать (дело Керимова), поэтому по результатам этого расследования будет окончательно дана квалификация действиям. Как он предполагает, к концу этого года вопросы эти будут решены… Не зная материалов дела и доказательств, которые имеются в уголовном деле, нам не представляется возможным (увидеть политическую подоплеку в задержании Керимова)", — сказал Карапетян на совместном заседании конституционного комитета и комитета по обороне в Совете Федерации.
Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.
РИА Новости: последние новости
Польша выдала России обвиняемую в мошенничестве лжецелительницу Суд в Москве продлил домашний арест экс-бухгалтеру "Седьмой студии" Красноярцы, желавшие примкнуть к боевикам, получили 14 лет колонии на двоих
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю99
Крымский мост потроллил Украину89
В Совфеде оценили призыв к России от G7126
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа43
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»252
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение