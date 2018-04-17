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Главарь ячейки ИГ планировавшей теракты подорвался при задержании ФСБ
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Главарь ячейки ИГ планировавшей теракты подорвался при задержании ФСБ 

Вести.Ru 10 минут назад
Фото: Амител
Теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в Ростовской области по указке эмиссаров "Исламского государства" (запрещена в России) из Сирии готовила ячейка боевиков. Трое злоумышленников были задержаны. Лидер террористической организации при задержании подорвал себя. При подрыве самодельного взрывного устройства он получил несовместимые с жизнью ранения.
У членов бандгруппы изъято огнестрельное оружие — автомат АК-74, ручные гранаты, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Также боевики лишились средств связи и электронных носителей с пропагандирующими террористическую деятельность материалами.
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