ФСБ задержала сторонников ИГ в Ростовской области 

ФСБ России пресекла деятельность сторонников террористической группировки «Исламское государство», планировавших теракты в Ростовской области, сообщает ведомство.
Лидер ячейки при задержании подорвал взрывное устройство неустановленного образца и погиб. Три человека были задержаны.
На месте обнаружены автомат «АК-74», ручные гранаты, инструкции по изготовлению СВУ.
"ФСБ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенной на территории России), которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ароводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.