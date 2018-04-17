ФСБ задержала сторонников ИГ в Ростовской области

Лидер ячейки при задержании подорвал взрывное устройство неустановленного образца и погиб. Три человека были задержаны.

На месте обнаружены автомат «АК-74», ручные гранаты, инструкции по изготовлению СВУ.

"ФСБ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенной на территории России ), которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии , планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ароводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.