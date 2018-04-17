Лежавшего в гробу ростовчанина отправили в тюрьму 

В Ростове-на-Дону мужчина признан виновным за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Установлено, что подсудимый взял обязательства изготовить и установить мемориальные памятники. Однако данные контракты он не исполнил и причинил материальный ущерб 40 потерпевшим, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
При этом одной из своих знакомых виновный отправил свое фото в гробу, чтобы не отдавать денежные средства. В результате суд приговорил мужчину к 4 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили штрафом в 100 000 рублей.
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