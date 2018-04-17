После исчезновения школьницы в Барнауле возбудили дело по статье «убийство»

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения 17-летней девушки из Барнаула

Следствие опрашивает родственников и знакомых без вести пропавшей. Устанавливаются обстоятельства исчезновения.

Напомним, девушку разыскивают с 21 марта 2018 года. По данным полиции, она может находиться либо в торговых центрах Барнаула, либо в районе «Докучаево».

Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. Была одета в розовую ветровку, синие джинсы, кроссовки. Девушка ушла из дома без головного убора. Над верхней губой есть шрам.