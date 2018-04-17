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После исчезновения школьницы в Барнауле возбудили дело по статье «убийство»
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

После исчезновения школьницы в Барнауле возбудили дело по статье «убийство» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения 17-летней девушки из Барнаула.
Следствие опрашивает родственников и знакомых без вести пропавшей. Устанавливаются обстоятельства исчезновения.
Напомним, девушку разыскивают с 21 марта 2018 года. По данным полиции, она может находиться либо в торговых центрах Барнаула, либо в районе «Докучаево».
Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. Была одета в розовую ветровку, синие джинсы, кроссовки. Девушка ушла из дома без головного убора. Над верхней губой есть шрам.
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