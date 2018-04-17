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Житель Волгоградской области может загреметь в тюрьму на 4 года за самодельный пистолет
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Житель Волгоградской области может загреметь в тюрьму на 4 года за самодельный пистолет 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Клетском районе Волгоградской области 54-летний мужчина может загреметь в тюрьму за изготовление двуствольного пистолета.
Как сообщили РИА34 в региональной полиции, оружие полицейские обнаржуили у станичника во время проведения оперативных меропрятий.
— По заключению эксперта, изъятый предмет является двуствольным дульнозарядным пистолетом, относящимся к категории огнестрельного оружия, который был изготовлен самодельным способом, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Оружие пригодно к выстрелам. Подозреваемый сконструировал и изготовил пистолет самостоятельно.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Решается вопрос о возбуждении дела за незаконное изготовление оружия. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.
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