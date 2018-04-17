Полицейский получил сотрясение мозга при задержании браконьеров на Дону

Полицейский получил сотрясение мозга при задержании браконьеров в Ростовской области , сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР

По версии следствия, двое полицейских в ходе патрулирования реки Дон выявили факт незаконного вылова водных биологических ресурсов тремя мужчинами.

Сообщается, что двое нарушителей оказали сопротивление правоохранителям, протаранив их лодку.

Затем один из мужчин ударил полицейского удлинителем румпеля по голове. Правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.