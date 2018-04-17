Мужчина погиб в результате поножовщины в новосибирской чайхане

15 апреля в одном из кафе Новосибирска произошла кровавая поножовщина. Из‐за двух ранений в бедро скончался 30‐летний мужчина. Об этом сообщило информагентство Nation News со ссылкой на представителя регионального ГУ МВД

Ночью в круглосуточной чайхане между мигрантами из стран ближнего зарубежья вспыхнула ссора. Врачи, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти раненого мужчину. Подозреваемый в убийстве задержан сотрудниками правопорядка.

В марте текущего года Новосибирский суд приговорил к пожизненному сроку полицейского, убившего 19 женщин.