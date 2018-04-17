В Иркутской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества с земельными участками в поселке Молодежный 

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере).
По версии следствия, осенью 2012 года в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области были предоставлены документы для проведения государственной
регистрации права собственности на земельные участки в поселке
Молодежный. При этом в документах содержались заведомо ложные сведения, в том числе подложные выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан права на земельные участки, согласно которым им на праве
собственности принадлежат земельные участки для ведения личного
подсобного хозяйства.
Следователями и сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, был установлен и задержан один из подозреваемых. Им оказался 43-х летний бывший сотрудник
администрации Молодежного муниципального образования.
В настоящее время следователями производятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.