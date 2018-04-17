В Иркутской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества с земельными участками в поселке Молодежный

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного

области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо

крупном размере).

По версии следствия, осенью 2012 года в Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской

области были предоставлены документы для проведения государственной

регистрации права собственности на земельные участки в поселке

Молодежный. При этом в документах содержались заведомо ложные сведения, в том числе подложные выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан права на земельные участки, согласно которым им на праве

собственности принадлежат земельные участки для ведения личного

подсобного хозяйства.

администрации Молодежного муниципального образования.

В настоящее время следователями производятся следственные действия,

направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.