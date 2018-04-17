Белгородец напал с ножом на двух мужчин возле подъезда

Белгородские полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на двух молодых людей, ожидающих такси, сообщила пресс-служба регионального МВД

Инцидент 15 апреля около 2 часов ночи. Белгородец провожал приятеля, гостившего у него. Мужчины вызвали такси и стали ждать возле подъезда. В это время к ним подошёл сосед, с которым у мужчин завязалась словесная перепалка. Разозлившись, сосед достал из кармана нож и ударил им обоих мужчин. Свидетелем происшествия стал водитель такси, который вызвал скорую помощь и полицию.

Пострадавших 33-летних мужчин госпитализировали в тяжёлом состоянии в больницу. Позже плицейские задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний белгородец. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.