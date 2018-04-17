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Организатор казино в Вологде отделался штрафом
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Организатор казино в Вологде отделался штрафом 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Штраф в 70 тысяч рублей заплатит организатор казино в Вологде. Такое решение вынес суд.
Как сообщает областной следственный комитет, незаконную деятельность мужчина вел с декабря 2014 года по август 2016 года. За это время он арендовал помещения в зданиях на Батюшкова и Ярославской, где установил игровые аппараты, нанял администраторов-кассиров и охрану. Когда преступная схема вскрылась, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».
Подозреваемый подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении штрафа. Суд прошение удовлетворил. Штраф организатор казино должен выплатить в течение трех месяцев.
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