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Дворц спорта подозревают в хищении электричества на 9 млн рублей
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Дворц спорта подозревают в хищении электричества на 9 млн рублей 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Специалисты «Нижновэнерго» и сотрудники правоохранительных органов выявили перепрограммированные приборы учета электроэнергии в здании Дворца спорта. Факт вмешательства в работу приборов учета был подтвержден заводом-изготовителем счетчиков — АО «ННПО им. М. В. Фрунзе».
— В результате незаконных действий филиалу «Нижновэнерго» причинен ущерб на сумму более 9,4 млн рублей, — сообщили сегодня в пресс-службе компании. — Ведется следствие.
Статья, по которой владельцев Дворца спорта могут привлечь к ответственности, звучит так: «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере» (пункт «б» части 2 статьи 165 УК РФ).
Редакция попросила прокомментировать ситуацию руководство Дворца спорта. Направлен запрос.
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