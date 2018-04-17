Дворц спорта подозревают в хищении электричества на 9 млн рублей

Специалисты «Нижновэнерго» и сотрудники правоохранительных органов выявили перепрограммированные приборы учета электроэнергии в здании Дворца спорта. Факт вмешательства в работу приборов учета был подтвержден заводом-изготовителем счетчиков — АО «ННПО им. М. В. Фрунзе».

— В результате незаконных действий филиалу «Нижновэнерго» причинен ущерб на сумму более 9,4 млн рублей, — сообщили сегодня в пресс-службе компании. — Ведется следствие.

Статья, по которой владельцев Дворца спорта могут привлечь к ответственности, звучит так: «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере» (пункт «б» части 2 статьи 165 УК РФ).

Редакция попросила прокомментировать ситуацию руководство Дворца спорта. Направлен запрос.