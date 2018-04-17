В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в незаконном предпринимательстве

Сотрудниками ОЭБ и ПК отдела МВД России по Эльбрусскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного предпринимательства.

По данным оперативников, 55-летняя жительница г. Тырныауз , будучи руководителем общества с ограниченной ответственностью, в нарушение законодательства в сфере обработки отходов производства и потребления организовала деятельность по приему, обработке, утилизации и размещению отходов без соответствующей лицензии.

Так, злоумышленница нелегально осуществляла прием бытовых отходов на земельном участке на правом берегу реки Баксан, неподалеку от федеральной трассы «Прохладный — Баксан — Азау».

Всего за полтора года незаконной деятельности предприятие получило доход в размере более 5,4 млн рублей.

Дознавателями отдела МВД России по Эльбрусскому району в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации

Расследование уголовного дела продолжается.