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Собирающий растения молодой человек привлек внимание полицейских
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Собирающий растения молодой человек привлек внимание полицейских 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В дневное время сотрудники отдела уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции ОП «Красногорское» Еманжелинского района, передвигаясь на служебном автомобиле, по дороге, идущей мимо поля, заметили мужчину, который рвал части растений и складывал в полиэтиленовые пакеты. Когда полицейские направились к нему, молодой человек попытался скрыться, но был пойман. Пакеты с содержимым он, убегая, бросил на землю.
Проведенная экспертиза показала, что изъятое является частями растения конопли, массой более 600 грамм. Задержанный, 1997 года рождения, признался, что собирал ее с целью изготовления наркотика для собственного потребления. Вследствие изъятия полицейскими наркосодержащего растения, не допущены возможные преступления, совершаемые в состоянии наркотического опьянения.
«Следственным отделом ОМВД России по Еманжелинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция по данной части статьи — 10 лет лишения свободы», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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