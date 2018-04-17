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Мужчину задержали в Москве за подделку решений суда и разглашение данных абонентов
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Мужчину задержали в Москве за подделку решений суда и разглашение данных абонентов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Задержан подозреваемый в изготовлении поддельных решений суда и разглашение личных данных столичных абонентов, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По версии следствия, 33-летний мужчина не ранее 2016 г. с помощью принтера, компьютера и приобретенной поддельной гербовой печати одного из судов Москвы изготавливал и подделывал решения суда о получении информации о соединениях абонентов и абонентских устройств. В дальнейшем, предъявляя поддельные документы, получал на электронном носителе информацию о соединениях интересующих его номеров и передавал их третьим лицам», — сказала собеседница агентства.
Как подчеркнула Ю. Иванова, речь может идти о порядка 100 потерпевших. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники СК и ФСБ России. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело о изготовлении поддельных документов и печатей, а также нарушении неприкосновенности частной жизни и тайны переписки. Своей вины фигурант отрицать не стал. Расследование продолжается.
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