Мужчину задержали в Москве за подделку решений суда и разглашение данных абонентов 

Задержан подозреваемый в изготовлении поддельных решений суда и разглашение личных данных столичных абонентов, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По версии следствия, 33-летний мужчина не ранее 2016 г. с помощью принтера, компьютера и приобретенной поддельной гербовой печати одного из судов Москвы изготавливал и подделывал решения суда о получении информации о соединениях абонентов и абонентских устройств. В дальнейшем, предъявляя поддельные документы, получал на электронном носителе информацию о соединениях интересующих его номеров и передавал их третьим лицам», — сказала собеседница агентства.
Как подчеркнула Ю. Иванова, речь может идти о порядка 100 потерпевших. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники СК и ФСБ России. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело о изготовлении поддельных документов и печатей, а также нарушении неприкосновенности частной жизни и тайны переписки. Своей вины фигурант отрицать не стал. Расследование продолжается.