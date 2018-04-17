Иностранная пенсионерка украла паспорт, чтобы жить в России 

Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. По предварительным данным женщина является гражданкой одной из республик Средней Азии.
Её задержали в контрольно-пропускном пункте «Адлер-железнодорожный».
Сотрудник погрануправления оформляли пассажиров международного поезда сообщением «Воронеж — Сухум».
Женщина предъявила паспорт, однако сотрудники заподозрили, что он принадлежит не ей.
В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю уточнили, что женщину задержали до выяснения обстоятельств. За попытку незаконного пересечения государственной границы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322 УК РФ.