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Иностранная пенсионерка украла паспорт, чтобы жить в России
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Иностранная пенсионерка украла паспорт, чтобы жить в России 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. По предварительным данным женщина является гражданкой одной из республик Средней Азии.
Её задержали в контрольно-пропускном пункте «Адлер-железнодорожный».
Сотрудник погрануправления оформляли пассажиров международного поезда сообщением «Воронеж — Сухум».
Женщина предъявила паспорт, однако сотрудники заподозрили, что он принадлежит не ей.
В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю уточнили, что женщину задержали до выяснения обстоятельств. За попытку незаконного пересечения государственной границы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322 УК РФ.
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