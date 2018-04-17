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Преподавателя уфимского нефтяного университета осудят за взятку в 224 тысячи рублей
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Преподавателя уфимского нефтяного университета осудят за взятку в 224 тысячи рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Орджоникидзевском районе республики на скамье подсудимых окажется 35-летняя сотрудница нефтяного университета. Женщина попалась на крупной взятке.
По версии следствия, в ноябре прошлого года предприимчивая преподавательница через посредников получила у 19 студентов взятки в размере от семи до 15 тысяч рублей. За это она поставила в зачетную книжку оценки без проверки знаний. Нарушения попали на камеру видеонаблюдения.
— Всего женщине передали 224 тысячи рублей, — рассказали в прокуратуре республики.
Теперь уголовное дело по статьям за получение взятки, служебный подлог и мелкое взяточничество передали в районный суд.
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