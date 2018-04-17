Преподавателя уфимского нефтяного университета осудят за взятку в 224 тысячи рублей

В Орджоникидзевском районе республики на скамье подсудимых окажется 35-летняя сотрудница нефтяного университета. Женщина попалась на крупной взятке.

По версии следствия, в ноябре прошлого года предприимчивая преподавательница через посредников получила у 19 студентов взятки в размере от семи до 15 тысяч рублей. За это она поставила в зачетную книжку оценки без проверки знаний. Нарушения попали на камеру видеонаблюдения.

— Всего женщине передали 224 тысячи рублей, — рассказали в прокуратуре республики.

Теперь уголовное дело по статьям за получение взятки, служебный подлог и мелкое взяточничество передали в районный суд.