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В Зуевском районе женщина обвинила своего бывшего возлюбленного в изнасиловании: возбуждено дело по факту ложного доноса
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В Зуевском районе женщина обвинила своего бывшего возлюбленного в изнасиловании: возбуждено дело по факту ложного доноса 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1970 г.р. по факту совершения заведомо ложного доноса, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ.
По версии следствия, 11 апреля жительница Зуевского района, достоверно зная о ложности своего доноса, и, испытывая личную неприязнь к своему бывшему возлюбленному мужчине 1963 г.р., сообщила в правоохранительные органы о совершении в отношении неё изнасилования последним.
В ходе проведения доследственной проверки следователь СУ СКР по Кировской области установил, что обстоятельства, изложенные женщиной, являются не соответствующими действительности.
“По факту совершения заведомо ложного доноса возбуждено уголовно дело. В ходе допроса она признала свою вину и раскаялась в случившемся”, — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Следственными органами продолжается комплекс необходимых следственных действий. Расследование продолжается.
Фото (тематическое) — kpcdn.net
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