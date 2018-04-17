В Зуевском районе женщина обвинила своего бывшего возлюбленного в изнасиловании: возбуждено дело по факту ложного доноса

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1970 г.р. по факту совершения заведомо ложного доноса, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ.

По версии следствия, 11 апреля жительница Зуевского района, достоверно зная о ложности своего доноса, и, испытывая личную неприязнь к своему бывшему возлюбленному мужчине 1963 г.р., сообщила в правоохранительные органы о совершении в отношении неё изнасилования последним.

В ходе проведения доследственной проверки следователь СУ СКР по Кировской области установил, что обстоятельства, изложенные женщиной, являются не соответствующими действительности.

“По факту совершения заведомо ложного доноса возбуждено уголовно дело. В ходе допроса она признала свою вину и раскаялась в случившемся”, — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Следственными органами продолжается комплекс необходимых следственных действий. Расследование продолжается.

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