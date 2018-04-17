Преподавателя УГНТУ осудят за взяточничество

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинение в отношении 35-летнего преподавателя кафедры иностранных языков УГНТУ. Женщина обвиняется во взяточничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По версии следствия, в ноябре 2017 года преподаватель через посредников получила от 19 студентов взятки — от 7 до 15 тысяч рублей. Всего ей было передано 224 тысяч рублей. За это женщина проставила в зачётки учащихся оценки по дисциплине «Деловой английский язык».

Действия преподавателя были записаны на видео.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.