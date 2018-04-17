Экс-сотрудник Росгвардии получил срок за избиение магаданца

Магаданский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Сотрудники Росгвардии доставили в дежурную часть троих граждан, виновных в мелком хулиганстве. Один из задержанных применил насилие к полицейскому. Задержанного уложили на пол лицом вниз. Кроме того на него надели наручники. В данном положении он активных действий не предпринимал и опасности для окружающих не представлял. Тем не менее 25-летний полицейский применил к задержанному физическую силу.

Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы условно, сообщает ИА MagadanMedia. Кроме того он на три года лишен права занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

На прошлой неделе в полицейской машине умер 26-летний магаданец. Проводится проверка. По предварительным данным, молодой человек умер, отравившись этиловым спиртом.