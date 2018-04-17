В Кирове расследуется уголовное дело в отношении подозреваемого в дистанционных мошенничествах

Следственным управлением УМВД России по Кировской области расследуется уголовное дело в отношении жителя Самарской области , который в 2017 году совершил 6 дистанционных хищений денежных средств путем обмана у жителей Кирова на общую сумму более 114 тысяч рублей. Еще в 24 случаях мошенничества были не доведены до конца, так как жители г. Кирова, которых пытался обмануть злоумышленник, не поверили и отказались переводить деньги. Если бы подозреваемый смог довести свои преступные действия до конца, то потерпевшим был бы причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Как установлено в ходе следствия, подозреваемый массово обзванивал жителей Кирова. Во время разговора мужчина представлялся сыном или внуком будущего потерпевшего и плачущим тихим голосом сообщал, что «совершил ДТП, в результате которого пострадал человек». После этого звонящий изменял голос и представлялся уже сотрудником правоохранительных органов. От имени стража порядка он предлагал заплатить от 100 до 250 тысяч рублей, чтобы «помочь ребенку избежать уголовной ответственности». Если у потерпевших таких денег не находилось, то он узнавал, сколько они могут перевести, и соглашался на меньшую сумму в 30-50 тысяч.

Убедившись, что потерпевший готов передать деньги, злоумышленник перезванивал уже на мобильный телефон и требовал пройти к ближайшему банкомату. При этом говорил, чтобы кировчанин ни с кем не общался по пути следования и ни в коем случае на сбрасывал вызов. После того как жертва сообщала, что находится возле банкомата, мужчина диктовал свои номера мобильных телефонов, куда нужно было перевести денежные средства.

В случае, если потерпевший в силу своего престарелого возраста не мог выходить за пределы своей квартиры, злоумышленник звонил в службы такси и заказывал подачу автомашины на адрес проживания пенсионера. Сам при этом созванивался с водителем, представлялся дальнобойщиком, у которого якобы сломалась в дороге автомашина, и ему срочно нужны денежные средства для ее ремонта. После чего сообщал, что его мать (отец) проживают в г. Кирове и не имеют возможности перевести деньги. Он просил водителя забрать денежные средства и перевести их на его абонентский номер телефона за вознаграждение. Ни о чем не подозревающий таксист, следуя указаниям, переводил деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и выехали в Самарскую область. Оказалось, что подозреваемый уже отбывает наказание за другое преступление. В личных вещах мужчины полицейские обнаружили два мобильных телефона и сим-карты. Под тяжестью улик мужчина дал признательные показания. После этого в одном производстве были соединены уголовные дела, числившиеся ранее нераскрытыми — они были возбуждены ранее по фактам мошенничеств.