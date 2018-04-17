Лидер «Шалтая-Болтая» просит суд заменить остаток срока на штраф

Защита лидера «Шалтая-Болтая» Владимира Аникеева подала ходатайство в Лефортовский районный суд Москвы о замене оставшегося срока на штраф, сообщила RNS пресс-секретарь суда Екатерина Краснова . Ходатайство будет рассмотрено на заседании суда 26 апреля.

«В суд поступило ходатайство о замене Аникееву неотбытого срока штрафом», — сообщила RNS Краснова. Размер штрафа в материалах дела не указывается, уточнила она.

Мосгорсуд приговорил Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима 6 июля 2017 года, признав его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации по ч. 3 ст. 272 УК РФ. В начале года он подавал прошение об УДО, но оно было отклонено.

Адвокат лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Хазрет Бижоев ранее рассказывал, что Аникеев мог подать прошение об УДО по отбытии 1/3 срока. Бижоев объяснял RNS, что, если суд удовлетворит прошение об условно-досрочном, Аникеев сможет выйти из-под стражи в течение 10 суток после вступления в силу решения, если оно будет принято.