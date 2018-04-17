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Лидер «Шалтая-Болтая» просит суд заменить остаток срока на штраф
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Лидер «Шалтая-Болтая» просит суд заменить остаток срока на штраф 

Rambler News Service 1 час назад
Защита лидера «Шалтая-Болтая» Владимира Аникеева подала ходатайство в Лефортовский районный суд Москвы о замене оставшегося срока на штраф, сообщила RNS пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. Ходатайство будет рассмотрено на заседании суда 26 апреля.
«В суд поступило ходатайство о замене Аникееву неотбытого срока штрафом», — сообщила RNS Краснова. Размер штрафа в материалах дела не указывается, уточнила она.
Мосгорсуд приговорил Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима 6 июля 2017 года, признав его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации по ч. 3 ст. 272 УК РФ. В начале года он подавал прошение об УДО, но оно было отклонено.
Адвокат лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Хазрет Бижоев ранее рассказывал, что Аникеев мог подать прошение об УДО по отбытии 1/3 срока. Бижоев объяснял RNS, что, если суд удовлетворит прошение об условно-досрочном, Аникеев сможет выйти из-под стражи в течение 10 суток после вступления в силу решения, если оно будет принято.
Хакерская группировка «Шалтай-Болтай» публиковала переписку высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров. Потерпевшими по делу Аникеева выступали помощник президента РФ Андрей Белоусов, бывший начальник дирекции по управлению проектами в сфере ЖКХ Сбербанка и вице-президент департамента развития бизнеса АО «Универсальная электронная карта» (УЭК) Евгений Кисляков, сотрудник секретариата группы «Сумма» Елена Морозова и телеведущий Дмитрий Киселев.
6 сентября 2017 года Мосгорсуд также приговорил хакеров группировки «Шалтай-Болтай» Константина Теплякова и Александра Филинова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима — они также были приговорены по ч. 3 ст. 272 УК РФ. 20 декабря Верховный суд России оставил в силе этот приговор Мосгорсуда.
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