В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Полицейские задержали в Ростове-на-Дону шестерых подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанные для вывода денег использовали подконтрольные им организации.

По ее словам, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

"Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около 1 млрд рублей", — сказала Волк.

Также она отметила, что в домах задержанных, а также в организациях были проведены обыски.