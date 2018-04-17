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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ростове-на-Дону шестерых подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанные для вывода денег использовали подконтрольные им организации.
По ее словам, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.
"Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около 1 млрд рублей", — сказала Волк.
Также она отметила, что в домах задержанных, а также в организациях были проведены обыски.
"Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний", — заключила она, отметив, что возбуждено дело по статье 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").
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