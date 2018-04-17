В Самарской области предстанут перед судом похитители нефти из нефтепровода

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Кинельского района 1989 и 1985 годов рождения, обвиняемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода, причастность третьего фигуранта — водителя автобойлера жителя Саратовской области 1976 года рождения, к противоправному деянию не подтвердилась, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

В сентябре 2017 года злоумышленники были задержаны на месте преступления в момент перекачивания дизельного топлива из нефтепровода в цистерну автомашины полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии.

По статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что о существовании нефтеврезки мужчины узнали от одного из посетителей кафе. Осознавая, что совершают уголовно наказуемое деяние, они наняли автофургон для транспортировки нефти и прибыли к месту для ее хищения. По данным следователей, злоумышленники могли похитить около 53 тонн нефтепродуктов на общую сумму более 1,6 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

За попытку кражи нефти мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.