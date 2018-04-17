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В Самарской области предстанут перед судом похитители нефти из нефтепровода
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В Самарской области предстанут перед судом похитители нефти из нефтепровода 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Кинельского района 1989 и 1985 годов рождения, обвиняемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода, причастность третьего фигуранта — водителя автобойлера жителя Саратовской области 1976 года рождения, к противоправному деянию не подтвердилась, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
В сентябре 2017 года злоумышленники были задержаны на месте преступления в момент перекачивания дизельного топлива из нефтепровода в цистерну автомашины полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии.
По статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что о существовании нефтеврезки мужчины узнали от одного из посетителей кафе. Осознавая, что совершают уголовно наказуемое деяние, они наняли автофургон для транспортировки нефти и прибыли к месту для ее хищения. По данным следователей, злоумышленники могли похитить около 53 тонн нефтепродуктов на общую сумму более 1,6 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
За попытку кражи нефти мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
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