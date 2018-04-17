Неизвестные в масках украли из банкомата два миллиона рублей в Ингушетии

Минувшей ночью в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии трое злоумышленников в масках проникли в здание администрации и похитили из банкомата два миллиона рублей. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу МВД России по Республике Ингушетия.

По данным издания, при себе у грабителей был предмет, похожий на пистолет системы ПМ. Они связали охранника и взломали банкомат с помощью газосварочного аппарата. С собой преступники унесли 2 миллиона 218 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся

оперативно-розыскные

мероприятия.