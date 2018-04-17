Безработный пытался перерезать горло приезжему в переходе станции метро «Савеловская»

Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на мужчину в переходе станции метро «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел ночью 15 апреля в подуличном переходе станции «Савеловская». 42-летний мужчина подошел к сидевшему на ступеньках приезжему из Узбекистана и напал на него.

«Злоумышленник схватил потерпевшего за волосы и потянул на себя, после чего достал складной нож и приставил к шее мужчины, причиняя ему глубокие порезы. Происходящее увидел постовой полицейский, который задержал нападавшего», — сказал источник.