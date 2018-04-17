Безработный пытался перерезать горло приезжему в переходе станции метро «Савеловская» 

Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на мужчину в переходе станции метро «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел ночью 15 апреля в подуличном переходе станции «Савеловская». 42-летний мужчина подошел к сидевшему на ступеньках приезжему из Узбекистана и напал на него.
«Злоумышленник схватил потерпевшего за волосы и потянул на себя, после чего достал складной нож и приставил к шее мужчины, причиняя ему глубокие порезы. Происходящее увидел постовой полицейский, который задержал нападавшего», — сказал источник.
Потерпевший обратился за медицинской помощью, а против задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве и побоях. Как уточнил источник, злоумышленник нигде не работает. В Москву он приехал в феврале текущего года, постоянного жилья не нашел.