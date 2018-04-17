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На Привокзальной площади Оренбурга закрыли казино
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

На Привокзальной площади Оренбурга закрыли казино 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сотрудники следственного комитета области возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.
Как сообщают в областном следкоме, с мая по август 2017 года неустановленные лица проводили незаконную игровую деятельность в нежилом помещении, расположенном на Привокзальной площади города. Цель — извлечение материальной выгоды. Азартные игры проводились с помощью игровых информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, вне игровой зоны.
В ходе работы следователи и сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, игровые автоматы, финансовые документы и денежные средства незаконной организации.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению. Расследование продолжается.
Ранее еще одно «подпольное» казино закрыли на ул. Салмышской.
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