На Привокзальной площади Оренбурга закрыли казино

Сотрудники следственного комитета области возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

Как сообщают в областном следкоме, с мая по август 2017 года неустановленные лица проводили незаконную игровую деятельность в нежилом помещении, расположенном на Привокзальной площади города. Цель — извлечение материальной выгоды. Азартные игры проводились с помощью игровых информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, вне игровой зоны.

В ходе работы следователи и сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, игровые автоматы, финансовые документы и денежные средства незаконной организации.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению. Расследование продолжается.

Ранее еще одно «подпольное» казино закрыли на ул. Салмышской.