В Новосибирской области полицейские нашли пропавшего в лесу человека

15 апреля в полицию Новосибирской области поступило сообщение о том, что в Колыванском районе пропал мужчина. Как было установлено, четверо мужчин отправились на охоту, и один из них — 47-летний житель села Кандаурово — заблудился в лесу и перестал выходить на связь.

Сотрудники отделения МВД России по Колыванскому району и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области незамедлительно организовали поисковые мероприятия. По факту исчезновения человека было заведено розыскное дело.

К мероприятиям были привлечены сотрудники поисково-спасательного отряда областного Управления МЧС России и авиационного отряда Управления Росгвардии по Новосибирской области. Для поисков пропавшего человека задействовалась автотехника повышенной проходимости и беспилотный летательный аппарат. В результате проведенных мероприятий пропавшего охотника обнаружили 16 апреля примерно в 7 км от деревни Пристань-Почта Колыванского района.

Найденный мужчина госпитализирован в Колыванскую центральную районную больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.