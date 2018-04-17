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В Новосибирской области полицейские нашли пропавшего в лесу человека
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В Новосибирской области полицейские нашли пропавшего в лесу человека 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: ГТРК Новосибирск
15 апреля в полицию Новосибирской области поступило сообщение о том, что в Колыванском районе пропал мужчина. Как было установлено, четверо мужчин отправились на охоту, и один из них — 47-летний житель села Кандаурово — заблудился в лесу и перестал выходить на связь.
Сотрудники отделения МВД России по Колыванскому району и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области незамедлительно организовали поисковые мероприятия. По факту исчезновения человека было заведено розыскное дело.
К мероприятиям были привлечены сотрудники поисково-спасательного отряда областного Управления МЧС России и авиационного отряда Управления Росгвардии по Новосибирской области. Для поисков пропавшего человека задействовалась автотехника повышенной проходимости и беспилотный летательный аппарат. В результате проведенных мероприятий пропавшего охотника обнаружили 16 апреля примерно в 7 км от деревни Пристань-Почта Колыванского района.
Найденный мужчина госпитализирован в Колыванскую центральную районную больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
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