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Вице-мэра Уфы могут освободить от наказания
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Вице-мэра Уфы могут освободить от наказания 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Уфимском районном суде начались прения по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, которого обвинили в неуплате налогов. Обвинение просит суд приговорить его к штрафу в размере 300 тысяч рублей, но освободить от наказания из-за истечения срока давности, адвока ты же настаивают на невиновности Филиппова и требуют его оправдания, пишет «Коммерсант».
Вице-мэр также не признает своей вины.
Напомним, ключевой свидетель по делу Александра Филиппова Александр Мустафин внезапно скончался. Его показания уже были заслушаны следствием, тем не менее, сейчас могут оборваться важные связи по другим схемам организованной группы, пишет proufu.ru со ссылкой на источник.
По данным следствия, Мустафин нашел покупателя для сделки по перепродаже компании «Автореал», именно неуплата налога с нее и стала причиной возбуждения уголовного дела в отношении Филиппова.
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