В Юрге пенсионерка решила помочь «сыну» и потеряла 100 000 рублей

Кузбасская пенсионерка, пытаясь помочь «сыну», стала жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области , неизвестный позвонил 79-летней женщине на городской телефон и представился её сыном, после чего передал трубку якобы сотруднику правоохранительных органов. Последний сообщил пенсионерке, что её сын травмировал человека, и теперь ему грозит 8 лет тюрьмы. Но «правоохранитель» сообщил, что потерпевший согласился урегулировать вопрос за 100 000 рублей. Пожилая женщина отправилась к ближайшему банкомату и перевела деньги на указанный номер телефона.

Вернувшись домой, пенсионерка позвонила сыну, выяснила, что с ним все в порядка, он находится на работе. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, она знала, что мошенники работают по такой схеме. Примечательно, что по пути к банкомату пенсионерка встретила дочь, но даже она не смогла переубедить женщину.