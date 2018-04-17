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В Юрге пенсионерка решила помочь «сыну» и потеряла 100 000 рублей
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Юрге пенсионерка решила помочь «сыну» и потеряла 100 000 рублей 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кузбасская пенсионерка, пытаясь помочь «сыну», стала жертвой мошенников.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, неизвестный позвонил 79-летней женщине на городской телефон и представился её сыном, после чего передал трубку якобы сотруднику правоохранительных органов. Последний сообщил пенсионерке, что её сын травмировал человека, и теперь ему грозит 8 лет тюрьмы. Но «правоохранитель» сообщил, что потерпевший согласился урегулировать вопрос за 100 000 рублей. Пожилая женщина отправилась к ближайшему банкомату и перевела деньги на указанный номер телефона.
Вернувшись домой, пенсионерка позвонила сыну, выяснила, что с ним все в порядка, он находится на работе. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, она знала, что мошенники работают по такой схеме. Примечательно, что по пути к банкомату пенсионерка встретила дочь, но даже она не смогла переубедить женщину.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка установили, что номер телефона, куда женщина перевела свои накопления, зарегистрирован в Новосибирской области.
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