В Хакасии извращенец надругался над маленьким мальчиком

Инцидент произошел накануне вечером в районе одного из домов по улице Мостовая. Мужчина встретил незнакомого ему восьмилетнего мальчика. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и затащил его в безлюдное место, где совершил в отношении потерпевшего иные действия сексуального характера, сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

В результате восьмилетний мальчик с многочисленными травмами оказался в больнице. Насильника удалось задержать тем же вечером по горячим следам. В отношении него заведено уголовное дело по статье ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления, и ходатайствует об аресте насильника. Расследование продолжается.

Фото: pixabay.com.