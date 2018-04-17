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В Хакасии извращенец надругался над маленьким мальчиком
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Хакасии извращенец надругался над маленьким мальчиком 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел накануне вечером в районе одного из домов по улице Мостовая. Мужчина встретил незнакомого ему восьмилетнего мальчика. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и затащил его в безлюдное место, где совершил в отношении потерпевшего иные действия сексуального характера, сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.
В результате восьмилетний мальчик с многочисленными травмами оказался в больнице. Насильника удалось задержать тем же вечером по горячим следам. В отношении него заведено уголовное дело по статье ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления, и ходатайствует об аресте насильника. Расследование продолжается.
Фото: pixabay.com.
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