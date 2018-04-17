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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции раскрыли поездную кражу
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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции раскрыли поездную кражу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте обратился житель города Сальска и заявил о том, что в пассажирском поезде сообщением Москва — Новороссийск у него были похищены денежные средства в сумме более 60 000 рублей.
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска транспортной полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за совершение краж и грабежей, 38-летний житель Белгородской области.
Как установили полицейские, мужчина следовал совместно с потерпевшим в одном купе. Во время поездки, дождавшись удобного случая, злоумышленник похитил денежные средства заявителя из кармана его куртки и вышел на следующей станции.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции данной части статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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