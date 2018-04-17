В Ростовской области сотрудники транспортной полиции раскрыли поездную кражу

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска транспортной полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за совершение краж и грабежей, 38-летний житель Белгородской области

Как установили полицейские, мужчина следовал совместно с потерпевшим в одном купе. Во время поездки, дождавшись удобного случая, злоумышленник похитил денежные средства заявителя из кармана его куртки и вышел на следующей станции.