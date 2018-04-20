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Подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, взяли под стражу
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Подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, взяли под стражу 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
УФА, 20 апр — РИА Новости. Подросток, устроивший поножовщину в башкирской школе, ранивший учительницу, одноклассницу и себя, взят под стражу по решению суда, сообщил РИА Новости представитель городского суда Стерлитамака.
Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации. Утром в пятницу все были переведены в общие палаты.
"Ходатайство следственных органов о мере пресечения в отношении 17-летнего подростка в виде заключения под стражу удовлетворено судом", — сообщил собеседник, отметив, что юноша задержан в зале суда.
Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину
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