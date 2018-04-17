В Кирове женщина похитила сумку у посетительницы магазина: устанавливается личность

Отделом полиции № 2 УМВД России по г. Кирову разыскивается неизвестная женщина, которая 9 апреля в 14 часов 19 минут в магазине на ул. Милицейской, 40 похитила белую дамскую сумку у посетительницы.

В сумке находился черный кошелек с двумя тысячами рублей, сотовый телефон, сенсорный моноблок, наушники и зарядное устройство. Свой ущерб потерпевшая оценила в 7 тыс. 100 рублей.

Приметы разыскиваемой:

На вид: 25-35 лет, нормального телосложения, волосы темные до плеч, забраны в хвост.

Была одета: синий пуховик с серым подкладом до середины бедра с капюшоном, бирюзовая кофта, синие джинсы, черные ботинки на каблуке, на шее цветной платок, на лице солнцезащитные очки в белой оправе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Всех, кто опознал женщину на видео, просим позвонить в полицию по телефонам 777-605 или 02.

А героине видеоролика полиция предлагает явкой с повинной облегчить свою участь.