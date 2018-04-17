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В Кирове женщина похитила сумку у посетительницы магазина: устанавливается личность
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Кирове женщина похитила сумку у посетительницы магазина: устанавливается личность 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Отделом полиции № 2 УМВД России по г. Кирову разыскивается неизвестная женщина, которая 9 апреля в 14 часов 19 минут в магазине на ул. Милицейской, 40 похитила белую дамскую сумку у посетительницы.
В сумке находился черный кошелек с двумя тысячами рублей, сотовый телефон, сенсорный моноблок, наушники и зарядное устройство. Свой ущерб потерпевшая оценила в 7 тыс. 100 рублей.
Приметы разыскиваемой:
На вид: 25-35 лет, нормального телосложения, волосы темные до плеч, забраны в хвост.
Была одета: синий пуховик с серым подкладом до середины бедра с капюшоном, бирюзовая кофта, синие джинсы, черные ботинки на каблуке, на шее цветной платок, на лице солнцезащитные очки в белой оправе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Всех, кто опознал женщину на видео, просим позвонить в полицию по телефонам 777-605 или 02.
А героине видеоролика полиция предлагает явкой с повинной облегчить свою участь.
Фото — скриншот видео УМВД по Кировской области
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