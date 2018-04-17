Полицейские Башкортостана раскрыли мошенничество под видом снятия порчи

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД республики совестно с уфимскими коллегами раскрыли мошенничество, совершенное в Уфе в начале этого года.

Напомним, что в Отдел полиции №2 (по Калининскому району) Управления МВД России по городу Уфе обратилась горожанка. Она сообщила, что ее дочь обманули мошенники.

По предварительным данным, в квартиру потерпевшей позвонила незнакомка. В тот день в квартире была только 12-летняя дочь уфимки. Девочка ждала в гости свою подругу, поэтому сразу открыла дверь. На пороге стояла незнакомая женщина. Она попросила у девочки попить. Юная уфимка дала незнакомке воды. Вскоре незваная гостья сообщила школьнице, что «на маме лежит порча и ей грозит страшная опасность». Визитерша уверяла, что беду можно предотвратить — достаточно просто «почистить» все ювелирные украшения что есть в доме. Напуганный ребенок принес аферистке все золотые изделия своей матери. Мошенница завернула золото в носовой платок, проделала «магические» манипуляции со свертком и отдала его девочке, сказав что необходимо все это спрятать. Девочка положила сверток в шкатулку. Потом злоумышленница скрылась, а девочка-подросток спустя некоторое время заглянула в шкатулку и украшений там не нашла. Осознав, что стала жертвой мошенников, она позвонила матери, а та — в полицию. Добычей «волшебницы» стало более 350 тысяч рублей — именно в такую сумму потерпевшие оценили похищенное.

Стражи порядка в ходе оперативных мероприятий вышли на след подозреваемой. Ею оказалась 40-летняя жительница Курской области . На данный момент она арестована по подозрению в преступлении.